Джорджина показала поцелуй Роналду после матча

Сборная Португалии в субботу вечером разгромила Турцию со счётом 3:0. Благодаря этому результату команда Роберто Мартинеса обеспечила себе первое место в группе F на Евро-2024. Третья игра против Грузии в турнирном плане же ничего не будет решать для португальцев.

После игры несколько фотографий в социальных сетях опубликовала Джорджина Родригес – вторая половинка Криштиану Роналду. На одном из фото 39-летний футболист целует девушку в щёку.

«Мы в 1/8» - так подписала фотографии Джорджина.

Отметим, что в матче против Турции Криштиану Роналду отдал голевой пас на Бруну Фернандеша.