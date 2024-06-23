Морган возмущён эпизодом с Роналду в матче Евро-2024

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на то, что болельщики выбегают на поле к звездному форварду сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Это просто возмутительно. Футболист должен быть лучше защищен, иначе может произойти что-то более серьезное», - оставил сообщение Морган в социальных сетях.

Напомним, что по ходу вчерашнего матча сборных Португалии и Турции один из фанатов смог прорваться на поле и сделать фото с Криштиану. Встреча завершилась крупной победой португальцев со счетом 3:0.

В заключительном туре групповой стадии подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Грузии.