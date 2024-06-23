Дешам ответил на вопрос об участии Мбаппе в матче с Польшей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о восстановлении нападающего Килиана Мбаппе после перелома носа. Игрок из-за травмы пропустил поединок с Нидерландами (0:0).
«Сыграет ли Килиан с Польшей? В свое время все узнаете. Восстановление движется как нужно, Мбаппе лечится. Есть отек, который становится меньше с каждым днем. Он постепенно привыкает к маске, ведь она немного меняет обзор. Килиан в порядке», - передает слова наставника RMC Sport.
Следующий поединок на чемпионате Европы – 2024 сборная Франции проведет против команды Польши. Встреча состоится во вторник, 25 июня.
Бан пользователя