Дешам ответил на вопрос об участии Мбаппе в матче с Польшей

«Сыграет ли Килиан с Польшей? В свое время все узнаете. Восстановление движется как нужно, Мбаппе лечится. Есть отек, который становится меньше с каждым днем. Он постепенно привыкает к маске, ведь она немного меняет обзор. Килиан в порядке», - передает слова наставника RMC Sport.