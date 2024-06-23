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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой выделил главных фаворитов чемпионата Европы – 2024

23 Июня 2024 • 13:16 Комментировать
Швейцария
...
Германия
1 5.80 X 3.90 2 1.68
Через 7 ч. 1 мин.

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о фаворитах текущего чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Эксперт заявил, что сборная Германии выглядит лучше, чем на предыдущих турнирах, но это неудивительно, ведь команда играет в своей стране при своих болельщиках.

«Круг фаворитов остался неизменным: Германия, Испания, Португалия и Франция», — приводит слова Мостового Vprognoze.

По итогам двух сыгранных туров сборная Германии возглавляет группу А, набрав шесть очков.

В заключительном туре подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся со Швейцарией. Игра пройдет сегодня, 23 июня. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию поединка, начало — в 22:00 по московскому времени.

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