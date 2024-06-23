Мостовой выделил главных фаворитов чемпионата Европы – 2024

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о фаворитах текущего чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Эксперт заявил, что сборная Германии выглядит лучше, чем на предыдущих турнирах, но это неудивительно, ведь команда играет в своей стране при своих болельщиках.

«Круг фаворитов остался неизменным: Германия, Испания, Португалия и Франция», — приводит слова Мостового Vprognoze.

По итогам двух сыгранных туров сборная Германии возглавляет группу А, набрав шесть очков.

В заключительном туре подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся со Швейцарией. Игра пройдет сегодня, 23 июня. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию поединка, начало — в 22:00 по московскому времени.