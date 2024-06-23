Генич сделал прогноз на голы в матче Швейцария - Германия

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 состоится матч сборных Швейцарии и Германии. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный комментатор Константин Генич.

«Игра большого турнирного значения не имеет, но она статусная для хозяев. Немцы лихо играют в атаку, не без проблем в обороне. Швейцарцы могут этим воспользоваться. Надо играть верх. Моя ставка - ТБ 2,5», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Перед заключительным туром сборная Германии набрала шесть баллов и лидирует в квартете А. Швейцария с четырьмя очками находится на второй позиции.