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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Франция зависит от Мбаппе» — Тукманов

23 Июня 2024 • 13:05 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.80 2 11.00
25.06 19:00

Известный функционер Александр Тукманов высказался о зависимости сборной Франции от Килиана Мбаппе.

«В какой-то мере Франция зависит от Мбаппе, как и многие клубы от своих звезд. В свое время «Динамо» зависело от игры Яшина, «Торпедо» от игры Стрельцова», — приводит слова Тукманова Vprognoze.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе сломал нос после столкновения с австрийским защитником и пропустил минувшую игру против Нидерландов (0:0).

На данный момент французы занимают второе место в группе D, набрав четыре очка. Заключительный матч группового этапа команда проведет 25 июня против Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Александр Тукманов Килиан Мбаппе ещё теги

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