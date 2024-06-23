«Франция зависит от Мбаппе» — Тукманов

Известный функционер Александр Тукманов высказался о зависимости сборной Франции от Килиана Мбаппе.

«В какой-то мере Франция зависит от Мбаппе, как и многие клубы от своих звезд. В свое время «Динамо» зависело от игры Яшина, «Торпедо» от игры Стрельцова», — приводит слова Тукманова Vprognoze.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе сломал нос после столкновения с австрийским защитником и пропустил минувшую игру против Нидерландов (0:0).

На данный момент французы занимают второе место в группе D, набрав четыре очка. Заключительный матч группового этапа команда проведет 25 июня против Польши.