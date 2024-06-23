Титов сделал ставку на матч Германии и Швейцарии

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящей встрече между сборными Швейцарии и Германии на чемпионате Европы – 2024.

«Поставлю на «обе забьют». Исторически команды чаще друг другу забивали, чем наоборот. И здесь все к этому идет. В удовольствие команды поиграют, обменяются голами. Такой сценарий предвижу», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча сборных Швейцарии и Германии состоится в воскресенье, 23 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого матча немцы лидируют в группе А, а швейцарцы занимают второе место.