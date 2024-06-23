Пирс - о футболисте сборной Англии: «Если он не готов играть, это катастрофа»

«Если Шоу не готов играть, то это катастрофа для команды. Был шанс, что он будет доступен на чемпионате Европы, однако, видимо, медицинский штаб имеет свое мнение. Если он восстановится только к четвертьфиналу, то будет рискованно выпускать его. Он не играл с февраля. Но взять его на Евро все равно стоило, Люк нужен парням», - передает слова наставника Metro.