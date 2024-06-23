Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах субботнего игрового дня.

- Наиграли турки на такое крупное поражение от португальцев?

- Может быть не на такое поражение, но Португалия была сильнее Турции и победила по делу. Более объективный счет должен быть где-то 2:1. Но вышло так, что турки сами себе забили обиднейший, глупый мяч, и не реализовали свои моменты, которые были. В любом случае такого крупного поражения не должно было быть.

- Автогол Турции называют самым глупым в истории чемпионатов Европы. Согласны с этим?

- Однозначно. Футболисты, выступающие на таком уровне, не имеют право совершать подобные детские ошибки. А этот гол их подкосил. Счет был 0:1, и после такого ляпа стало меньше уверенности. Ушел тот настрой, который был.

- Как оцените игру Криштиану Роналду? За два матча у него один голевой пас.

- В свои годы он играет на таком высоком уровне! Ему надо ставить памятник при жизни. Как и Пепе.

- Роналду мог забить, но не пожадничал и отдал голевой пас партнеру. Как оцените этот эпизод?

- Он правильно сыграл, по-футбольному. Это великий футболист.

- Считаете португальцев претендентами на трофей?

- Да. Это один из претендентов. Еще можно выделить Испанию, Германию, Францию. Хотя если не будет Мбаппе, им придется очень тяжело. Все-таки по именам сборная очень сильная, но на этом турнире она пока не впечатляет. Впереди ребята, на которых рассчитывал Дешам, абсолютно не оправдывают тех надежд, которые на них возлагались. Ни Тюрам, ни Дембеле. Они выглядят очень слабо. Даже удивительно, почему так происходит. Что касается Англии, то же самое. Перед началом Евро я думал, что англичане будут главными претендентами на победу. По подбору игроков состав у них очень сильный. Есть и отличная молодежь, и опытные ребята, которые сейчас на ходу. Но пока англичане далеки от своих лучших кондиций. Для меня эта команда – главное разочарование турнира.

- Грузия в матче с Чехией набрала первое очко на Евро в истории. Этим и ограничится, учитывая предстоящий матч с Португалией?

- Грузинам тяжело будет набрать очки. Хотя Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф. Но те ребята, у которых мало игровой практики, тоже очень сильные. Поэтому у Грузии мало шансов.

- В матче Бельгии и Румынии у Лукаку отменили уже третий гол за два тура. Это невезение?

- Непонятно. Я давно за ним наблюдаю, и такая история происходит не единожды. Какое-то проклятье, хотя я в это не верю. У Лукаку много моментов, но голы не засчитывают. Наверное, ему надо сходить в какой-то храм, чтобы переломить такую ситуацию. Не может же вечно так продолжаться.

Елена Григорьевская