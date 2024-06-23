Кирьяков: «Видно, что Лукаку - довольно серьёзное оружие у бельгийцев»

Сергей Кирьяков, в прошлом игрок сборной России, оценил игру форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку на Евро-2024.

Напомним, на турнире, проходящем в Германии, нападающий по-прежнему не может открыть счёт своим голам. Лукаку трижды отправлял мяч в сетку ворот соперников, но все голы были отменены - дважды из-за офсайда и один раз из-за попадания мяча в руку его партнёру по национальной команде.

- Я не обращаю внимания на отменённые голы Лукаку. В футболе так бывает. А сколько он ещё не забил и имел моментов? У нападающих бывают периоды, когда мяч просто не хочет идти в ворота. Всё равно видно, что Лукаку довольно серьёзное оружие у бельгийцев, - передаёт слова Кирьякова «Чемпионат».

Сборная Бельгии на данный момент имеет в своей копилке три балла, в последнем матче групповой стадии коллектив Доменико Тедеско сыграет против Украины, матч пройдёт 26 июня и начнётся в 19:00 по мск.