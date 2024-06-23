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Чемпионат Европы по футболу 2024

Четыре футболиста точно не сыграют в третьем туре Евро-2024 - среди них есть звёзды

23 Июня 2024 • 12:16 Комментировать

Перед началом матчей третьего тура группового раунда чемпионата Европы – 2024 в составах участников есть потери. Некоторые сборные лишились игроков из-за перебора желтых карточек.

В заключительном раунде групповой стадии точно не сыграют четыре футболиста. Речь идет о полузащитнике Родри Эрнандесе (Испания), нападающем Рафаэле Леау (Португалия), вингере Абдулкериме Бардакджи (Турция) и вингере Доди Лукебакио (Бельгия).

Напомним, что чемпионат Европы 2024 года проходит на футбольных стадионах Германии. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 по пенальти обыграла Англию.

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Сборная Португалии Сборная Испании Сборная Бельгии Сборная Турции Родри Эрнандес Рафаэл Леау Доди Лукебакио Абдулкерим Бардакчи ещё теги
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