Деменко назвал причину трёх отменённых голов Лукаку за два тура

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах субботнего игрового дня.

- Наиграли турки на такое крупное поражение от португальцев?

- В какой-то степени такой результат можно назвать неожиданностью, но Португалия очень неплохо выглядит. Роналду, конечно, выдающийся футболист. Держать себя в такой форме в 39 лет - дорогого стоит.

- Но показатели у Роналду не столь хороши - за два матча только один голевой пас.

- Согласен, но мы понимаем, в каком бы состоянии он не находился, на него всегда направлено пристальное внимание соперников. Если взять тактический рисунок игры, он всегда забирает на себя инициативу, потому что может обыграть любого футболиста. Открываются очень хорошие зоны для Силвы, Фернандеша, других ребят. Уже только за эти моменты Криштиану можно привлекать в сборную. Он и сейчас является ее лидером.

- Автогол Турции называют самым глупым в истории чемпионатов Европы. Согласны с этим?

- Не сказал бы, что он глупый, но мы видели уже много автоголов на турнире. Раньше такого не было.

- Пока на этом Евро автогол - лучший бомбардир. Как к этому относитесь?

- Такие голы всегда вызваны давлением, ведь приходится быстро принимать решение под прессингом. За доли секунды. Из-за этого и случаются такие казусы, как вчера. Хотя турку в том моменте никто не мешал. Думаю, что и дальше не Евро мы будем видеть автоголы, потому что идет много рикошетов, сбросов.

- Считаете португальцев претендентами на трофей?

- Претендентов много: Англия, Франция, Германия. Но сейчас главное – выйти из группы. Тем более, все сталкиваются с какими-то проблемами. А потом будет еще сложнее, плюс физическое состояние будет накладываться. А что касается Португалии, я за нее болею и также считаю претендентом на трофей.

- Грузия в матче с Чехией набрала первое очко на Евро в истории. Этим и ограничится, учитывая предстоящий матч с Португалией?

- Тяжело сказать. Но тренер грузин однозначно будет что-то придумывать. Мы видим настрой этой команды, вчера она даже победить могла в концовке.

- В матче Бельгии и Румынии у Лукаку отменили уже третий гол за два тура. Это невезение?

- Он сам, наверное, не понимает. Моменты он создает, нацелен на гол. А такое случается. Главное, чтобы он не опускал руки и держал себя в тонусе. Конечно, здесь можно сетовать на невезение.

Елена Григорьевская