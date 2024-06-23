Принц Уильям поговорил в раздевалке с игроками сборной Англии - раскрыты слова

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Англии сыграла вничью с национальной командой Дании со счетом 1:1. После окончания встречи раздевалку «трёх львов» посетил принц Уильям, который поддержал футболистов.

«Он хотел поддержать в команде позитивный настрой. Принц сказал, что это не конец света», - передает слова полузащитника Адама Уортона таблоид Daily Mail.

После двух сыгранных туров сборная Англии набрала четыре балла и находится на первом месте в своей группе. В заключительном матче этой стадии соревнований подопечные Гарета Саутгейта померяются силами с командой Словении.