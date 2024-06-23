Кейн собрал игроков сборной Англии, не позвав Саутгейта

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн организовал встречу с другими игроками команды после ничейного результата во встрече с Данией (1:1) на чемпионате Европы – 2024.

Согласно сведениям The Sun, звездный нападающий решил сплотить коллектив таким образом. Стоит отметить, что на это собрание не был приглашен главный тренер команды Гарет Саутгейт.

По итогам двух туров групповой стадии чемпионата Европы, проходящего в Германии, сборная Англии с четырьмя баллами лидирует в квартете С. В заключительном поединке этой стадии турнира подопечные Саутгейта встретятся с национальной командой Словении.