Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн собрал игроков сборной Англии, не позвав Саутгейта

23 Июня 2024 • 10:38 Комментировать

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн организовал встречу с другими игроками команды после ничейного результата во встрече с Данией (1:1) на чемпионате Европы – 2024.

Согласно сведениям The Sun, звездный нападающий решил сплотить коллектив таким образом. Стоит отметить, что на это собрание не был приглашен главный тренер команды Гарет Саутгейт.

По итогам двух туров групповой стадии чемпионата Европы, проходящего в Германии, сборная Англии с четырьмя баллами лидирует в квартете С. В заключительном поединке этой стадии турнира подопечные Саутгейта встретятся с национальной командой Словении.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Гарри Кейн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин В Нидерландах поставили крест на Промесе Месси: Я не такой, как Роналду
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
10:52 · Чемпионат Европы 2024
Принц Уильям поговорил в раздевалке с игроками сборной Англии - раскрыты слова
10:38 · Чемпионат Европы 2024
Кейн собрал игроков сборной Англии, не позвав Саутгейта
10:30 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Польши высказался о матче с Францией на Евро-2024
10:23 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн недоволен перед матчем Германии и Швейцарии - названа причина
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Спартака» считает, что игра Франции больше зависит от Гризманна, чем от Мбаппе
10:10 · Чемпионат Европы 2024
Наставник «Тоттенхэма»: «Дрэгушин – отличный парень и защитник, рад, что он с нами»
10:04 · Чемпионат Европы 2024
Кейн: «Я чувствую, что нахожусь на пике карьеры»
09:52 · Чемпионат Европы 2024
Криштиану Роналду установил рекорд на Евро-2024
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин оценил игру Португалии на Евро-2024
09:16 · Чемпионат Европы 2024
«Лобановский бы в гробу перевернулся»: на Украине разнесли игру сборной на Евро-2024
09:07 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн: «Нельзя сказать команде, что нужно специально проиграть»
08:53 · Чемпионат Европы 2024
Шалимов: «Роналду готов к тому, что его заменят»
08:48 · Чемпионат Европы 2024
Российский тренер оценил игру Роналду на чемпионате Европы
08:46 · Чемпионат Европы 2024
Роналду и Лукаку самые бьющие футболисты Евро-2024
08:40 · Чемпионат Европы 2024
Генич высказался о курьёзном автоголе в матче Португалии на Евро-2024
Все новости