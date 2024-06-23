Тренер Польши высказался о матче с Францией на Евро-2024

Рулевой сборной Польши Михал Пробеж пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против команды Франции в третьем туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы серьезно относимся к этой встрече. Ее можно рассматривать как подготовку к Лиге наций и следующему чемпионату мира. Польша выйдет на поле самым сильным составом, который будет играть в следующих турнирах», - передает слова специалиста Sport.pl.

Напомним, что сборная Польши стала первой командой на этом чемпионате Европы, досрочно лишившейся шансов на выход в плей-офф. В двух предыдущих матчах подопечные Пробежа уступили Нидерландам и Австрии.