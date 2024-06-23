Нагельсманн недоволен перед матчем Германии и Швейцарии - названа причина

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн раскритиковал качество газона на стадионе во Франкфурте, где пройдет матч третьего тура групповой стадии ЧЕ-2024 против национальной команды Швейцарии.
«Я больше обеспокоен не нашей игрой, а тем, что есть риск получить травму на этом поле. Здесь очень вязкий и мягкий газон. Не хочу, чтобы произошел несчастный случай, и кто-то выбыл на долгое время из-за повреждения», - передает слова специалиста Sky Sport Germany.
Матч между сборными Германии и Швейцарии состоится в воскресенье, 23 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
Бан пользователя