Нагельсманн недоволен перед матчем Германии и Швейцарии - названа причина

«Я больше обеспокоен не нашей игрой, а тем, что есть риск получить травму на этом поле. Здесь очень вязкий и мягкий газон. Не хочу, чтобы произошел несчастный случай, и кто-то выбыл на долгое время из-за повреждения», - передает слова специалиста Sky Sport Germany.