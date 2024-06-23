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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок «Спартака» считает, что игра Франции больше зависит от Гризманна, чем от Мбаппе

23 Июня 2024 • 10:16 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.80 2 11.00
25.06 19:00

Эдуард Мор, в прошлом игрок столичного «Спартака», заявил, что игра национальной сборной Франции сильно зависит от форварда Антуана Гризманна.

- Если Франция потеряет Гризманна, то это существеннее скажется на игре Франции, чем отсутствие Мбаппе. Антуан полезен тем, что ведет команду за собой, - сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мбаппе повредил нос в матче стартового тура группового этапа Евро-2024 с Австрией и не смог доиграть встречу, в матче 2-го тура с Нидерландами футболист остался в запасе.

Франция в заключительном матче группового этапа сыграет против Польши, матч пройдёт 25 июня.

Гризманн, выступающий за свою сборную с 2014 года, провёл за Францию 129 матчей и 44 раз поразил ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Эдуард Мор ещё теги

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