Экс-игрок «Спартака» считает, что игра Франции больше зависит от Гризманна, чем от Мбаппе

Эдуард Мор, в прошлом игрок столичного «Спартака», заявил, что игра национальной сборной Франции сильно зависит от форварда Антуана Гризманна.

- Если Франция потеряет Гризманна, то это существеннее скажется на игре Франции, чем отсутствие Мбаппе. Антуан полезен тем, что ведет команду за собой, - сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мбаппе повредил нос в матче стартового тура группового этапа Евро-2024 с Австрией и не смог доиграть встречу, в матче 2-го тура с Нидерландами футболист остался в запасе.

Франция в заключительном матче группового этапа сыграет против Польши, матч пройдёт 25 июня.

Гризманн, выступающий за свою сборную с 2014 года, провёл за Францию 129 матчей и 44 раз поразил ворота соперников.