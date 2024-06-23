Наставник «Тоттенхэма»: «Дрэгушин – отличный парень и защитник, рад, что он с нами»

Анге Постекоглу, наставник лондонского «Тоттенхэма», высказался о румынской защитнике Раду Дрэгушине после матча между Бельгией и Румынией.

Напомним, встреча прошла 22 июня и завершилась победой сборной Бельгии со счётом 2:0.

- Раду – отличный парень и защитник, он делает смелые передачи, а ему всего 22 года! Здорово, что он с нами в «Тоттенхэме», - передаёт слова наставника лондонского клуба журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Румыния по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы на Евро-2024, 26 июня команда встретится со Словакией, матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

Дрэгушин является игроком «шпор» с зимы этого года, перейдя из «Дженоа» за 25 млн евро.