Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн: «Я чувствую, что нахожусь на пике карьеры»

23 Июня 2024 • 10:04 Комментировать
Англия
...
Словения
1 1.38 X 4.80 2 9.50
25.06 22:00

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн готов к завоеванию трофеев и очень рассчитывает на успех на Евро-2024, а также клубных турнирах сезона-2024/2025.

«Я чувствую, что нахожусь на пике своей карьеры, и, надеюсь, в ближайшие четыре-пять лет ничего не изменится в худшую сторону. Так что у меня будут возможности, начиная с этого чемпионата Европы, а затем уже и в новом сезоне, в мюнхенской «Баварии», - цитирует футболиста Daily Mail.ru.

Добавим, что после двух туров англичане с четырьмя очками лидируют в группе С. В заключительном матче команда Гарета Саутгейта сыграет со Словенией.

Минувший сезон стал дебютным для Кейна в «Баварии». Клуб не выиграл с ним ни одного трофея.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
10:04
Кейн: «Я чувствую, что нахожусь на пике карьеры»
06:57
Надёжная ставка и прогноз на матч Англия – Словения Евро-2024 – 25 июня 2024
22 Июня
23:38
Шаронов: «Мне не близок стиль игры сборной Англии»
22:36
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия – Словения чемпионата Евро-2024 – 25 июня 2024
16:04
Фанаты разносят Саутгейта из-за ситуации с Шоу
15:04
Шоу может пропустить остаток Евро-2024
14:46
Саутгейт рассказал, в чём проблемы в сборной Англии 1
01:41
​Руни: «Сборной Англии нужен вокальный лидер»
21 Июня
00:33
Что нужно Сербии для выхода в плей-офф Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин В Нидерландах поставили крест на Промесе Месси: Я не такой, как Роналду
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Венгрия Венгрия
2.80 3.25 2.60
Видео
23.06.24 в 22:00
Швейцария Швейцария
Германия Германия
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
10:52 · Чемпионат Европы 2024
Принц Уильям поговорил в раздевалке с игроками сборной Англии - раскрыты слова
10:38 · Чемпионат Европы 2024
Кейн собрал игроков сборной Англии, не позвав Саутгейта
10:30 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Польши высказался о матче с Францией на Евро-2024
10:23 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн недоволен перед матчем Германии и Швейцарии - названа причина
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Спартака» считает, что игра Франции больше зависит от Гризманна, чем от Мбаппе
10:10 · Чемпионат Европы 2024
Наставник «Тоттенхэма»: «Дрэгушин – отличный парень и защитник, рад, что он с нами»
10:04 · Чемпионат Европы 2024
Кейн: «Я чувствую, что нахожусь на пике карьеры»
09:52 · Чемпионат Европы 2024
Криштиану Роналду установил рекорд на Евро-2024
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин оценил игру Португалии на Евро-2024
09:16 · Чемпионат Европы 2024
«Лобановский бы в гробу перевернулся»: на Украине разнесли игру сборной на Евро-2024
09:07 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн: «Нельзя сказать команде, что нужно специально проиграть»
08:53 · Чемпионат Европы 2024
Шалимов: «Роналду готов к тому, что его заменят»
08:48 · Чемпионат Европы 2024
Российский тренер оценил игру Роналду на чемпионате Европы
08:46 · Чемпионат Европы 2024
Роналду и Лукаку самые бьющие футболисты Евро-2024
08:40 · Чемпионат Европы 2024
Генич высказался о курьёзном автоголе в матче Португалии на Евро-2024
Все новости