Кейн: «Я чувствую, что нахожусь на пике карьеры»

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн готов к завоеванию трофеев и очень рассчитывает на успех на Евро-2024, а также клубных турнирах сезона-2024/2025.

«Я чувствую, что нахожусь на пике своей карьеры, и, надеюсь, в ближайшие четыре-пять лет ничего не изменится в худшую сторону. Так что у меня будут возможности, начиная с этого чемпионата Европы, а затем уже и в новом сезоне, в мюнхенской «Баварии», - цитирует футболиста Daily Mail.ru.

Добавим, что после двух туров англичане с четырьмя очками лидируют в группе С. В заключительном матче команда Гарета Саутгейта сыграет со Словенией.

Минувший сезон стал дебютным для Кейна в «Баварии». Клуб не выиграл с ним ни одного трофея.