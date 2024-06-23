Криштиану Роналду установил рекорд на Евро-2024

В рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии уверенно переиграла Турцию со счетом 3:0. В этой встрече результативным пасом отметился 39-летний форвард Криштиану Роналду.

В начале второго тайма опытный бомбардир ассистировал полузащитнику Бруну Фернандешу, выкатив ему мяч на пустые ворота. Хавбек использовал передачу КриРо и упрочил преимущество своей команды. Криштиану стал самым возрастным автором голевого паса в истории чемпионатов Европы. Он сделал результативное действие в возрасте 39 лет и 138 дней.

Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024.

Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024