Балахнин оценил игру Португалии на Евро-2024

Экс-наставник сборной России Сергей Балахнин высказался о крупной победе сборной Португалии над командой Турции в матче второго тура групповой стадии Евро-2024.

«Сборная Португалии ожидаемо неплохо выглядит. Наблюдать за ним всегда приятно. Хотя концовку матча с Турцией я смотрел уже без особого интереса, поскольку все было понятно», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что сборная Португалии отпраздновала победу над Турцией со счетом 3:0. Подопечные Роберто Мартинеса набрали шесть баллов и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В заключительном матче квартета Роналду и компания встретятся с грузинами.