«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего

Руководство «ПСЖ» подыскивает замену нападающему Килиану Мбаппе, который этим летом перешел в мадридский «Реал». Как сообщается на страницах портала Todofichajes, парижский гранд обратил внимание на вингера сборной Испании и «Атлетика» Нико Уильямса.

По данным источника, атакующего футболиста можно выкупить сейчас за 58 миллионов евро. Парижане намерены вступить в борьбу за Уильямса, на которого уже претендуют каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла».

В минувшем сезоне Ла Лиги 21-летний вингер провел 31 встречу, забил пять голов и сделал 11 ассистов. В настоящий момент Нико выступает за сборную Испании на Евро-2024.

Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ»