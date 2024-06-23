«Лобановский бы в гробу перевернулся»: на Украине разнесли игру сборной на Евро-2024

Украинский журналист Игорь Цыганык критически высказался об игре национальной команды на проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024.
«Мы так выбегали в прессинг, что, если бы Лобановский увидел, он перевернулся бы в гробу. Никакой слаженности, прессинг должен быть так, чтобы вонзались, бежали. А не прессинг ради прессинга», - высказался журналист на своем канале в ютубе.
Напомним, что в первом матче на чемпионате Европы сборная Украины крупно проиграла Румынии со счетом 0:3. Во втором поединке подопечные Сергея Реброва отпраздновали победу над Словакией со счетом 2:1. В решающем матче «жёлто-синие» встретятся с бельгийцами.
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