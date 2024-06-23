«Лобановский бы в гробу перевернулся»: на Украине разнесли игру сборной на Евро-2024

«Мы так выбегали в прессинг, что, если бы Лобановский увидел, он перевернулся бы в гробу. Никакой слаженности, прессинг должен быть так, чтобы вонзались, бежали. А не прессинг ради прессинга», - высказался журналист на своем канале в ютубе.