Нагельсманн: «Нельзя сказать команде, что нужно специально проиграть»

«Матч против испанцев? Нельзя сказать команде, что нужно специально проиграть, дабы избежать этой встречи. Нам нужно продолжать выигрывать и обретать еще большую уверенность. Без разницы, кто будет нашим следующим соперником», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.