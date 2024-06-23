Нагельсманн: «Нельзя сказать команде, что нужно специально проиграть»

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о возможной встрече с командой Испании в четвертьфинале домашнего Евро-2024.
«Матч против испанцев? Нельзя сказать команде, что нужно специально проиграть, дабы избежать этой встречи. Нам нужно продолжать выигрывать и обретать еще большую уверенность. Без разницы, кто будет нашим следующим соперником», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.
В первых двух матчах на домашнем турнире сборная Германии одержала победы. В заключительном поединке группового этапа «бундестим» встретится с национальной командой Венгрии.
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