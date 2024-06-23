Шалимов: «Роналду готов к тому, что его заменят»

Экс-футболист национальной команды России Игорь Шалимов поделился мнением об игре звездного португальского центрфорварда Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.
«Мне кажется, что Роналду перестроился. Криштиану готов к тому, что его заменят. Для него важно забить или отдать, создать голевую ситуацию. Криштиану оказывается там, где нужно, за счёт опыта», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В матче второго тура между сборными Португалии и Турции 39-летний Роналду отметился результативной передачей. Его команда одержала уверенную победу со счетом 3:0 и досрочно пробилась в плей-офф турнира.
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