Шалимов: «Роналду готов к тому, что его заменят»

«Мне кажется, что Роналду перестроился. Криштиану готов к тому, что его заменят. Для него важно забить или отдать, создать голевую ситуацию. Криштиану оказывается там, где нужно, за счёт опыта», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».