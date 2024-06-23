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Чемпионат Европы по футболу 2024

Российский тренер оценил игру Роналду на чемпионате Европы

23 Июня 2024 • 08:48 Комментировать

Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду в поединке против Турции на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Роналду был всегда взрывоопасным. Но сейчас взрыв пропал, а опасным Криштиану быть не перестаёт. Он играет правильно и на пользу команде. Роналду играет за счёт понимания игры и взаимодействия с партнёрами», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вчерашний поединок завершился крупной победой сборной Португалии со счетом 3:0. В прошедшей встрече Криштиану отметился результативной передачей на полузащитника Бруну Фернандеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Андрей Талалаев ещё теги
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