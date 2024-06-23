Российский тренер оценил игру Роналду на чемпионате Европы

Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду в поединке против Турции на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Роналду был всегда взрывоопасным. Но сейчас взрыв пропал, а опасным Криштиану быть не перестаёт. Он играет правильно и на пользу команде. Роналду играет за счёт понимания игры и взаимодействия с партнёрами», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что вчерашний поединок завершился крупной победой сборной Португалии со счетом 3:0. В прошедшей встрече Криштиану отметился результативной передачей на полузащитника Бруну Фернандеша.
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