Российский тренер оценил игру Роналду на чемпионате Европы

«Роналду был всегда взрывоопасным. Но сейчас взрыв пропал, а опасным Криштиану быть не перестаёт. Он играет правильно и на пользу команде. Роналду играет за счёт понимания игры и взаимодействия с партнёрами», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».