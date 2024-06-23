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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду и Лукаку самые бьющие футболисты Евро-2024

23 Июня 2024 • 08:46 Комментировать
Бельгия
2:0
Румыния

Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку стали самыми бьющими футболистами Евро-2024 после двух туров группового этапа.

По информации портала Opta Sports, португалец за два матча нанес девять ударов по воротам, а бельгиец - восемь. При этом оба не смогли отличиться ни разу. Отметим, что после цдаров Лукаку мяч трижды побывал в сетке ворот соперников, однако ни один из голов не был засчитан.

Португальцы с шестью очками досрочно квалифицировались в плей-офф турнира. В группе бельгийцев за тур до конца группового этапа все четыре команды имеют по три очка.

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