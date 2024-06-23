Генич высказался о курьёзном автоголе в матче Португалии на Евро-2024

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал автогол сборной Турции во вчерашнем поединке группового раунда чемпионата Европы – 2024 против Португалии.

«Так могли только турки», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Напомним, что матч завершился крупным поражением сборной Турции со счетом 0:3. В заключительном туре команда встретится с Чехией. В другом поединке этого квартета силами померяются сборные Португалии и Грузии. Обе встречи состоятся 26 июня.

Чемпионат Европы – 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.