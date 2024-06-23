Сёмин назвал причину, почему Хвича не забивает на Евро-2024

Известный российский наставник Юрий Сёмин, ранее тренировавший московский «Локомотив», высказался о выступлении вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы – 2024.
«Почему у Хвичи не получается забить на Евро? Не получается, потому что акцент больше сделан на оборонительные действия. Грузины любят атаковать, но не особенно любят обороняться», - передает слова тренера «Спорт день за днём».
Напомним, что в первом туре сборная Грузии проиграла Турции со счетом 1:3, а затем расписала ничью с Чехией (1:1). В заключительном туре грузинская команда проведет встречу со звездной сборной Португалии.
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