Тренер «Динамо» Личка оценил шансы Чехии на Евро-2024

«Надо было Грузию побеждать, чтобы в последнем матче можно было играть вничью. Сейчас ситуация иная, с Турцией нужно только побеждать, ничья ничего не даёт уже. Я как чех верю в победу», - передает слова специалиста Metaratings.ru.