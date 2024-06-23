Тренер «Динамо» Личка оценил шансы Чехии на Евро-2024

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о шансах сборной Чехии пробиться в плей-офф чемпионата Европы – 2024.
«Надо было Грузию побеждать, чтобы в последнем матче можно было играть вничью. Сейчас ситуация иная, с Турцией нужно только побеждать, ничья ничего не даёт уже. Я как чех верю в победу», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Напомним, что в первом туре сборная Чехии минимально уступила Португалии со счетом 1:2, а затем расписала мировую с грузинами (1:1). Заключительный матч против Турции состоится 26 июня.
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