Хвича высказался о Роналду перед матчем на Евро-2024

Главная звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от встречи с португальским нападающим Криштиану Роналду в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Наша команда будет сражаться до конца, независимо от уровня соперника. Мы уважительно относимся к Португалии, но хотим показать, что все реально. Криштиану был для меня кумиром. Буду рад встретиться с ним на поле», - передает слова Хвичи A Bola.
Сборная Грузии в первом матче уступила команде Турции со счетом 1:3, а затем расписала мировую с Чехией (1:1). Заключительный матч группового этапа против Португалии пройдет 26 июня.
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