Хвича высказался о Роналду перед матчем на Евро-2024

«Наша команда будет сражаться до конца, независимо от уровня соперника. Мы уважительно относимся к Португалии, но хотим показать, что все реально. Криштиану был для меня кумиром. Буду рад встретиться с ним на поле», - передает слова Хвичи A Bola.