Зинченко - о разговоре с Шевченко: «Мы все получили на орехи»

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко на повышенных тонах поговорил с игроками национальной сборной после разгромного поражения от Румынии в стартовом поединке Евро-2024. Об этом рассказал полузащитник украинцев Александр Зинченко.

«Я был на допинге после первой игры. Вернулись с Довбиком последними. Знаю, что была теория с Шевченко, но, к сожалению, нас с Артемом там не было, а может, и к счастью. Ибо получили на орехи все мы», - приводит слова футболиста пресс-служба УАФ.

Украина проиграла со счетом 0:3, однако уже во второй встрече группового этапа поправила свои дела, обыграв Словакию (2:1). Команда Сергея Реброва имеет неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.