Нагельсманн рассказал, поменяет ли состав Германии в матче со Швейцарией

«Пока я не планирую менять состав команды. У меня есть полное доверие к своим подопечным. Я не обращаю внимание на риск желтых карточек. Если кто-то получит предупреждение, то я просто заменю его другим футболистом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.