Нагельсманн рассказал, поменяет ли состав Германии в матче со Швейцарией

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от поединка против команды Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Пока я не планирую менять состав команды. У меня есть полное доверие к своим подопечным. Я не обращаю внимание на риск желтых карточек. Если кто-то получит предупреждение, то я просто заменю его другим футболистом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Сборная Германии одержала две подряд победы в своей группе и гарантировала себе путевку в плей-офф. В заключительном туре подопечные Нагельсманна померяются силами с командой Швейцарии.
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