Куртуа и Анчелотти позвонили Лунину после провального матча на Евро-2024

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил поддержку от представителей мадридского «Реала» после провального матча на чемпионате Европы – 2024. Во встрече с Румынией голкипер пропустил три гола, а его команда уступила со счетом 0:3.

Как сообщает Defensa Central, одноклубник Тибо Куртуа связался с Луниным и поддержал его после неудачного матча. Также слова поддержки украинцу направили главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и защитник Давид Алаба.

После провального начала Лунин потерял место в стартовом составе. Во втором туре на поле вышел Анатолий Трубин и помог Украине добыть победу над Словакией со счетом 2:1.