В группе Украины на Евро-2024 сложилась уникальная ситуация

В субботу, 22 июня, состоялись поединки второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. В квартете Е сборная Украины одержала волевую победу над Словакией со счетом 2:1, а Бельгия на классе одолела Румынию – 2:0.

Все четыре участника набрали одинаковое количество баллов – по три. Согласно сведениям Opta Sports, турнирная ситуация с равенством очков перед заключительным туром сложилась впервые в истории чемпионатов Европы.

Напомним, что в заключительном туре групповой стадии сборная Бельгии померяется силами с национальной команды Украины, а Словакия встретится с Румынией.