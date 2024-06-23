Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал ассист нападающего Криштиану Роналду во вчерашнем поединке чемпионата Европы против команды Турции. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли со счетом 3:0.
«Все любят забивать голы, однако это не самое важное в футболе, мой гол отражает это. Роналду – лучший бомбардир сборной, он настоящий голеадор, но, имея такую хорошую возможность, отдает передачу. Это показывает, что для нас победа важнее личных достижений. Победа – это наша главная цель», - передает слова Фернандеша O Jogo.
После двух туров Португалия досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.
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