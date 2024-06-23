Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024

«Все любят забивать голы, однако это не самое важное в футболе, мой гол отражает это. Роналду – лучший бомбардир сборной, он настоящий голеадор, но, имея такую хорошую возможность, отдает передачу. Это показывает, что для нас победа важнее личных достижений. Победа – это наша главная цель», - передает слова Фернандеша O Jogo.