Польша повторила исторический провал Украины на Евро

Сборная Польши повторила антирекорд национальной команды Украины в истории чемпионатов Европы. Поляки стали третьей сборной, которая вылетела с турнира уже после двух туров групповой стадии.

Напомним, что сборная Польши в первом матче проиграла Нидерландам со счетом 1:2, а во втором уступила Австрии – 1:3. После этих поражений Левандовски и компания досрочно лишились шансов на путевку в 1/8 финала турнира.

В заключительном туре группового этапа сборной Польши будет противостоять Франция. Поединок состоится во вторник, 25 июня, начало запланировано в 19:00 по московскому времени.