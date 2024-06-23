Пеллегрини – о матче против Хорватии: «Италия не будет играть на ничью»

Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини поделился настроем перед матчем со сборной Хорватии.

Хорватам, набравшим всего одно очко после двух туров, нужна только победа, в то время как итальянцам для выхода в плей-офф должно хватить и ничьей – в таком случае у них будет четыре балла.

«Мы точно не будем играть на ничью. Мы хотим доминировать в игре и одержать в ней победу. Хорватия – очень сильный соперник, в этой команде невероятные игроки. Да, хорваты проиграли испанцам, но создали много моментов и больше владели мячом», – передаёт Football Italia комментарии Пеллегрини.

Встреча сборных Италии и Хорватии пройдёт 24 июня.