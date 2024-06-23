Бобан: «Цикл сборной Хорватии подходит к концу, но Италии будет нелегко»

Знаменитый экс-футболист Звонимир Бобан поделился мыслями о предстоящем матче сборной Хорватии против Италии.

Хорваты набрали всего одно очко после двух туров группового этапа, поэтому во встрече со «скуадрой адзуррой» им нужна только победа. Итальянцам тоже есть за что бороться: сейчас у действующих чемпионов Европы три набранных очка, и в случае поражения они рискуют остаться за бортом турнира.

«Цикл нынешнего поколения сборной Хорватии близится к концу. Эти игроки подарили нам много радости, но сейчас мы не видим былой энергии. Думаю, у этого состава ещё есть характер, и это скажется в предстоящем матче – Италии придётся нелегко.

Хорватия попробует контролировать игру в центре, но проблема в том, что в первых двух матчах мы видели стерильное владение – игроки не знали, что делать в атаке. Надеюсь, всё изменится в лучшую сторону», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Бобана.