Тотти признался, что его не впечатлил ни один игрок сборной Италии в матчах Евро

Легендарный экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти не смог выделить лучшего игрока сборной Италии на Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти стартовала с волевой победы над Албанией (2:1), а затем уступила Испании (0:1). Судьба «скуадры адзурры» решится в матче третьего тура против Хорватии, который пройдёт 24 июня.

Отвечая на вопрос о выступлении конкретных футболистов, Тотти не смог назвать никого, кто особенно его впечатлил: «Не могу привести конкретные имена – у всех случались взлёты и неудачи. Надеюсь, в понедельник мы увидим отличную игру в исполнении команды», – высказался в беседе со Sky Sport чемпион мира 2006 года.