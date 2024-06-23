Дрэгушин: «Сборная Бельгии – топ-команда с топ-игроками, но у нас были шансы»

Центральный защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин ответил на вопросы журналистов после поражения от Бельгии (0:2).

Бельгийцы забили по голу в каждом из таймов: на 2-й минуте встречи отличился Юри Тилеманс, а на 79-й ворота поразил Кевин де Брёйне.

«Это был трудный матч. Нам противостояла топ-команда с топ-игроками. У нас были свои шансы, мы хорошо провели второй тайм, и я не знаю, чего нам не хватило. Было непросто начинать игру с пропущенного гола.

В матче со Словакией мы покажем, что заслуживаем выйти из группы. Я твёрдо верю в наши шансы», – поведал в интервью EURO2024 футболист «Тоттенхэма» и сборной Румынии.