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Чемпионат Европы по футболу 2024

Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024

23 Июня 2024 • 02:42 Комментировать
Словакия
...
Румыния
26.06 19:00

В группе Е на чемпионате Европы после двух сыгранных туров сложилась нетривиальная ситуация – все четыре команды набрали по три очка. Каждая из сборных может занять и первое место, и последнее. Настоящая группа смерти! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает турнирные расклады в этом квартете под микроскопом.

Равенство очков

Для начала предметного разговора смотрим в регламент чемпионата Европы. При равенстве очков между двумя или более командами критерии идут в таком порядке: результаты личных встреч, общая разность голов, общее количество забитых голов, очки fair play (-1 очко за жёлтую карточку, -3 очка за красную карточку, -4 очка за прямую красную карточку после жёлтой карточки). В самом крайнем случае в ход идёт положение команд в рейтинге отборочного турнира.

Таблица и расписание

Теперь давайте взглянем на турнирную таблицу группы Е. Поскольку команды набрали одинаковое количество очков, то их положение определяется показателями разности голов или количества забитых голов.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Румыния 2 1 0 1 3 2 +1 3
2 Бельгия 2 1 0 1 2 1 +1 3
3 Словакия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Украина 2 1 0 1 2 4 -2 3

Словакия – Румыния

Украина – Бельгия

Турнирные расклады

Для начала давайте разберём интересную ситуацию – если все команды наберут по 4 очка, то есть если оба матча завершатся вничью. Поскольку при ничьей разность голов у играющих команд измениться не может, то при таком раскладе Словакия и Украина точно останутся на третьем и четвёртом местах соответственно. А вот Румыния и Бельгия могут поменяться местами.

Например, если румыны и словаки сыграют 0:0, а бельгийцы с украинцами – 2:2, то Бельгия (показатели голов будут 4:3) обойдёт Румынию (показатели голов останутся 3:2) за счёт большего числа забитых голов. А если при 0:0 румын бельгийцы сыграют 1:1, то при идентичном показателе голов (по 3:2) Бельгия обойдёт Румынию за счёт победы в личной встрече. В общем, при двух ничьих положение румын и бельгийцев будет зависеть от конкретных счетов. Думаю, разобрались.

Сборная Румынии сохранит место в топ-2, если не проиграет Словакии. Румыны могут остаться на первой позиции при нескольких сценариях:

- при своей победе и осечке Бельгии;

- при своей ничьей и ничьей Бельгии, при которых показатели голов у румын будут лучше.

Отметим, что если в последнем туре победят Румыния и Украина, то румыны будут на первом месте за счёт победы в очной игре (3:0).

Если Румыния проиграет Словакии, то финиширует либо на третьем месте (если Украина проиграет), либо на четвёртом месте (если Украина наберёт очки).

Сборная Бельгии сохранит место в топ-2, если не проиграет Украине. Бельгийцы могут выйти на первое место при нескольких вариантах:

- при своей победе и осечке Словакии;

- при своей ничьей и ничьей Словакии, при которых показатели голов у Бельгии будут лучше, чем у Румынии.

Отметим, что если в последнем туре победят Бельгия и Словакия, то словаки будут на первом месте за счёт победы в очной игре (1:0).

Если Бельгия проиграет Украине, то финиширует либо третьей (если Румыния проиграет), либо четвёртой (если Румыния наберёт очки).

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Сборная Словакии может подняться на первое место при двух сценариях:

- при своей победе и ничьей в параллельной игре;

- при своей победе и победе Бельгии.

Если Словакия выиграет, то точно финиширует в топ-2. А вот при ничьей словаки точно останутся третьими. При этом четырёх очков наверняка хватит для выхода в плей-офф с третьей позиции.

Если Словакия проиграет, то финиширует либо третьей (если Бельгия проиграет), либо четвёртой (если Бельгия наберёт очки).

Сборная Украины находится в самом сложном положении, учитывая разность голов и предстоящую игру с Бельгией. Если оба матча группы завершатся вничью, то, как мы уже разобрались, «жёлто-синие» останутся на последнем месте.

Сборная Украины точно финиширует в топ-2, если выиграет у Бельгии. Украинцы займут первое место при двух сценариях:

- при своей победе и ничьей в параллельной игре;

- при своей победе и победе Словакии.

Если Украина сыграет вничью, то финиширует на третьей позиции, если только параллельный матч тоже не завершится миром (в таком случае «жёлто-синие» останутся последними).

Если Украина проиграет, то может занять третье место – при поражении Словакии.

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Александр Тихий

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