Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024

В группе Е на чемпионате Европы после двух сыгранных туров сложилась нетривиальная ситуация – все четыре команды набрали по три очка. Каждая из сборных может занять и первое место, и последнее. Настоящая группа смерти! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает турнирные расклады в этом квартете под микроскопом.
Равенство очков
Для начала предметного разговора смотрим в регламент чемпионата Европы. При равенстве очков между двумя или более командами критерии идут в таком порядке: результаты личных встреч, общая разность голов, общее количество забитых голов, очки fair play (-1 очко за жёлтую карточку, -3 очка за красную карточку, -4 очка за прямую красную карточку после жёлтой карточки). В самом крайнем случае в ход идёт положение команд в рейтинге отборочного турнира.
Таблица и расписание
Теперь давайте взглянем на турнирную таблицу группы Е. Поскольку команды набрали одинаковое количество очков, то их положение определяется показателями разности голов или количества забитых голов.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
|2
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Украина
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
Турнирные расклады
Для начала давайте разберём интересную ситуацию – если все команды наберут по 4 очка, то есть если оба матча завершатся вничью. Поскольку при ничьей разность голов у играющих команд измениться не может, то при таком раскладе Словакия и Украина точно останутся на третьем и четвёртом местах соответственно. А вот Румыния и Бельгия могут поменяться местами.
Например, если румыны и словаки сыграют 0:0, а бельгийцы с украинцами – 2:2, то Бельгия (показатели голов будут 4:3) обойдёт Румынию (показатели голов останутся 3:2) за счёт большего числа забитых голов. А если при 0:0 румын бельгийцы сыграют 1:1, то при идентичном показателе голов (по 3:2) Бельгия обойдёт Румынию за счёт победы в личной встрече. В общем, при двух ничьих положение румын и бельгийцев будет зависеть от конкретных счетов. Думаю, разобрались.
Сборная Румынии сохранит место в топ-2, если не проиграет Словакии. Румыны могут остаться на первой позиции при нескольких сценариях:
- при своей победе и осечке Бельгии;
- при своей ничьей и ничьей Бельгии, при которых показатели голов у румын будут лучше.
Отметим, что если в последнем туре победят Румыния и Украина, то румыны будут на первом месте за счёт победы в очной игре (3:0).
Если Румыния проиграет Словакии, то финиширует либо на третьем месте (если Украина проиграет), либо на четвёртом месте (если Украина наберёт очки).
Сборная Бельгии сохранит место в топ-2, если не проиграет Украине. Бельгийцы могут выйти на первое место при нескольких вариантах:
- при своей победе и осечке Словакии;
- при своей ничьей и ничьей Словакии, при которых показатели голов у Бельгии будут лучше, чем у Румынии.
Отметим, что если в последнем туре победят Бельгия и Словакия, то словаки будут на первом месте за счёт победы в очной игре (1:0).
Если Бельгия проиграет Украине, то финиширует либо третьей (если Румыния проиграет), либо четвёртой (если Румыния наберёт очки).
Сборная Словакии может подняться на первое место при двух сценариях:
- при своей победе и ничьей в параллельной игре;
- при своей победе и победе Бельгии.
Если Словакия выиграет, то точно финиширует в топ-2. А вот при ничьей словаки точно останутся третьими. При этом четырёх очков наверняка хватит для выхода в плей-офф с третьей позиции.
Если Словакия проиграет, то финиширует либо третьей (если Бельгия проиграет), либо четвёртой (если Бельгия наберёт очки).
Сборная Украины находится в самом сложном положении, учитывая разность голов и предстоящую игру с Бельгией. Если оба матча группы завершатся вничью, то, как мы уже разобрались, «жёлто-синие» останутся на последнем месте.
Сборная Украины точно финиширует в топ-2, если выиграет у Бельгии. Украинцы займут первое место при двух сценариях:
- при своей победе и ничьей в параллельной игре;
- при своей победе и победе Словакии.
Если Украина сыграет вничью, то финиширует на третьей позиции, если только параллельный матч тоже не завершится миром (в таком случае «жёлто-синие» останутся последними).
Если Украина проиграет, то может занять третье место – при поражении Словакии.
Александр Тихий
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