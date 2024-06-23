Де Брёйне: «Я не беспокоился после поражения в первом туре»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне заявил, что не засомневался в команде после неудачного старта на Евро-2024.

Бельгийцы, напомним, потерпели поражение во встрече первого тура группового этапа от сборной Словакии (0:1). В субботу команде Доменико Тедеско удалось реабилитироваться и обыграть Румынию (2:0). Де Брёйне отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком второго поединка.

«Я не беспокоился после первого матча – не думаю, что в нём мы играли плохо. Очевидно, что мы допустили несколько ошибок, но у нас было много голевых моментов, хоть мы и не реализовали их. Думаю, сегодня мы тоже хорошо проявили себя и заслужили победу, я доволен», – приводит пресс-служба УЕФА высказывания капитана сборной Бельгии.