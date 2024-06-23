Де Брёйне высказался о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне ответил на вопрос о завершении международной карьеры.

28 июня капитану бельгийцев исполнится 33 года. Субботний матч Евро-2024 против Румынии (2:0) стал для де Брёйне 103-м за национальную команду. Именно хавбек «Манчестер Сити» был признан лучшим игроком встречи.

«Я играю в этой команде уже много лет, и у меня много знаний, которые я могу передать молодым игрокам. Я ещё не решил, когда закончу», – высказался о своём будущем де Брёйне в послематчевом интервью.

26 июня Бельгия сыграет со сборной Украины в матче заключительного тура. На данный момент все четыре команды группы имеют на своём счету по три набранных очка.