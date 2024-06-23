Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024

В группе F на чемпионате Европы завершились матчи второго тура. Сборная Португалии застолбила за собой первое место в квартете, а три другие команды будут бороться за вторую строчку, тоже гарантирующую место в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям о турнирных раскладах.

Равенство очков

По обыкновению первым делом проговариваем выдержки из регламента. При равенстве очков команды сначала сравниваются по результату личной встречи. Дальше, если нужно, в ход идёт общая разность голов. Следующие критерии: общее количество забитых голов, очки fair play (-1 очко за жёлтую карточку, -3 очка за красную карточку, -4 очка за прямую красную карточку после жёлтой карточки), рейтинг квалификационного турнира. С этим разобрались.

Таблица и расписание

Теперь давайте посмотрим на турнирную таблицу группы F после двух туров, а также на расписание оставшихся игр.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Португалия 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 Турция 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 Чехия 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Грузия 2 0 1 1 2 4 -2 1

Грузия – Португалия

Чехия – Турция

Турнирные расклады

Как известно, в плей-офф выходят не только те, кто займёт в группах первые и вторые места, но и четыре лучшие сборные среди третьих мест. Тут важно отметить, что последний тур в группе F будет самым поздним, то есть на момент выхода на поле будет понятно, станет ли третье место проходным при том или ином показателе. А теперь давайте посмотрим на ситуацию для каждой сборной.

Сборная Португалии уже обеспечила себе первое место в группе. Если по итогам последнего тура Турция догонит Португалию по очкам, португальцы будут выше за счёт победы в очном матче (3:0).

Сборной Турции для сохранения второго места достаточно не проиграть Чехии. Ничьей «лунным звёздам» точно хватит, ведь при теоретическом равенстве очков они будут выше Грузии за счёт победы в личной встрече (3:1).

Если Турция проиграет, то финиширует либо третьей (если Грузия не обыграет Португалию), либо четвёртой (если Грузия выиграет). Как мы уже отметили, на момент начала матчей будет ясно, может ли третье место этой группы быть проходным в плей-офф, и если да, то при какой ситуации.

Сборная Чехии поднимется на второе место, если выиграет, а Грузия – нет. Чехов при своей победе устроит даже победа грузин, при которой Чехия будет иметь лучшие дополнительные показатели. Даже если Чехия с 4 очками финиширует третьей, этого должно хватить для плей-офф.

Если Чехия сыграет вничью, то останется третьей, если Грузия не выиграет. Чехия может остаться третьей даже при поражении, если Грузия тоже проиграет, при этом дополнительные у чехов будут лучше. Но с двумя или вообще одним баллом вряд ли можно пройти в 1/8 финала с третьей позиции.

Сборная Грузии займёт второе место только при одном раскладе: если выиграет у Португалии, а Чехия обыграет Турцию. Одних лишь таких результатов не хватит – грузинам ещё нужно, чтобы их показатели голов оказались лучше, чем показатели чехов. Например, если Чехия обыграет Турцию 1:0, то Грузии нужно будет обыгрывать Португалию 2:0. В общем, всё сложно.

Но если Грузия выиграет у Португалии, то точно финиширует в топ-3 и наверняка с 4 очками пройдёт в плей-офф даже с третьего места. «Крестоносцы» будут стараться сотворить сенсацию, воспользовавшись тем, что португальцы свою задачу уже решили.

Если Грузия сыграет вничью, то поднимется на третье место при поражении Чехии. Если Грузия проиграет, то может подняться на третье место при поражении Чехии, если по результатам игр чехи будут ниже грузин по дополнительным показателям. Однако, повторимся, вряд ли реально пройти в плей-офф с третьего места, если набрать 1-2 очка.

Александр Тихий