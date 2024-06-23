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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пашалич: «Сборная Италии сильна, но мы можем победить»

23 Июня 2024 • 01:38 Комментировать
Хорватия
...
Италия
1 3.35 X 3.25 2 2.35
24.06 22:00

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич высказался о предстоящей встрече последнего тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

Хорваты замыкают турнирную таблицу квартета с одним набранным очком, Италия – вторая с тремя баллами в активе.

«Этот матч будет для нас большим испытанием. Нам необходимо сделать то же, что удалось на Евро в 2021 году, когда в последнем туре мы обыграли Шотландию, даже если в этот раз будет сложнее. Сборная Италии сильна, но мы способны победить. Мы уже на протяжении многих лет демонстрируем, что входим в число лучших сборных», – приводит журналист Альфредо Педулла слова футболиста «Аталанты».

Матч Хорватия – Италия состоится 24 июня.

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ХОРВАТИЯ ИТАЛИЯ
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