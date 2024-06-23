Пашалич: «Сборная Италии сильна, но мы можем победить»

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич высказался о предстоящей встрече последнего тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

Хорваты замыкают турнирную таблицу квартета с одним набранным очком, Италия – вторая с тремя баллами в активе.

«Этот матч будет для нас большим испытанием. Нам необходимо сделать то же, что удалось на Евро в 2021 году, когда в последнем туре мы обыграли Шотландию, даже если в этот раз будет сложнее. Сборная Италии сильна, но мы способны победить. Мы уже на протяжении многих лет демонстрируем, что входим в число лучших сборных», – приводит журналист Альфредо Педулла слова футболиста «Аталанты».

Матч Хорватия – Италия состоится 24 июня.