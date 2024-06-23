​Пёнтек разочарован вылетом Польши с Евро-2024

Кшиштоф Пёнтек забил в матче против сборной Австрии, но этого не хватило для очков - сборная Польши снова проиграла и стала первой командой, которая лишилась шансов на продолжение борьбы. После игры Пёнтек не стал скрывать, что очень разочарован поражением - по его словам, команда не должна была проигрывать Австрии:

- Мне трудно понять это, мы не должны были проигрывать матч. В нём были взлеты и падения, но в итоге три очка взяла Австрия. Они сыграли агрессивнее нас, - считает Пёнтек.

Сборная Польши уже гарантированно займёт четвёртое место в своей группе, а значит, покидает турнир.