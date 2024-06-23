Де Брёйне: «Лукаку проводит отличный турнир»

Капитан сборной Бельгии Кевин де Брёйне высказался в защиту товарища по команде Ромелу Лукаку.

31-летний форвард вновь становится жертвой критики и насмешек из-за проблем с реализацией голевых моментов. В двух матчах на Евро-2024 Лукаку трижды отправил мяч в сетку соперников – все три гола были отменены после просмотра видеоповтора. Забить по правилам игроку пока не удалось, зато на его счету есть голевая передача на Юри Тилеманса в субботней встрече с Румынией (2:0).

«Сегодня Ромелу сыграл отлично. В эпизоде с голом Юри вы могли видеть, как он бескорыстен. Для меня Лукаку проводит отличный турнир», – заявил в послематчевом интервью де Брёйне, которого цитирует пресс-служба УЕФА.