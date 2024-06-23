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Чемпионат Европы по футболу 2024

Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью

23 Июня 2024 • 01:11 Комментировать
Словакия
...
Румыния
26.06 19:00

В среду вечером на чемпионате Европы будет завершаться групповой этап. В этот день матчи третьего тура пройдут в группах E и F. В первом из этих квартетов сложилась удивительная ситуация – сборные Бельгии, Румынии, Словакии и Украины имеют по три зачётных балла. И тут, конечно, пошли разговоры о возможном неспортивном характере одного из матчей…

Ситуация, когда четыре команды набрали по три очка за два тура крупного турнира, не может не удивлять. Ранее на Евро такого никогда не было. Давайте посмотрим на текущее положение.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Румыния 2 1 0 1 3 2 +1 3
2 Бельгия 2 1 0 1 2 1 +1 3
3 Словакия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Украина 2 1 0 1 2 4 -2 3

В ситуации, когда у всех команд количество очков одинаковое, на первый план выходит общая разность голов. И тут Украине не позавидуешь – крупное поражение от Румынии может дорого обойтись команде. Сейчас «жёлто-синие» занимают последнее место в квартете. А впереди у них игра против Бельгии. Сдержать Ромелу Лукаку будет сложно – бельгийский форвард будет по-спортивному очень зол поле трёх отменённых голов в предыдущих играх.

Не нужно быть великим математиком, чтобы понимать – при ничьей показатель разности мячей у обеих команд остаётся прежним. То есть если Румыния и Словакия разойдутся миром, то румыны будут выше относительно словаков. Но важно здесь то, что при ничьей румыны и словаки не могут опуститься ниже третьего места. А третье место с четырьмя очками – это железобетонный плей-офф. С таким показателем команда практически точно попадёт в число четырёх лучших из шести третьих мест.

Словом, Румыния и Словакия могут сыграть вничью, и обе команды останутся довольны. Кстати, букмекеры считают ничью (51%) самым вероятным исходом. Вероятность победы словаков – 27%, а румын – 22%.

Как тут не вспомнить, что на Евро-2004 был интересный случай, когда сборные Швеции и Дании встречались в последнем туре группового этапа. Турнирная ситуация была такой, что обе скандинавские команды прошли бы в плей-офф при ничьей как минимум с четырьмя голами (2:2, 3:3, 4:4 и так далее) независимо от результата конкурента – Италии. В итоге шведы и датчане сыграли… со счётом 2:2. Так до сих пор и не понятно, был ли «скандинавский мир» результатом каких-то договорённостей, или так сложились звёзды.

Ровно 20 лет назад на Евро прошёл очень странный матч – воспоминаем подробности

Александр Тихий

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Новости по матчу

Сегодня, 23 Июня
00:24
Впервые в истории: все команды группы E набрали по три очка после двух туров
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СЛОВАКИЯ РУМЫНИЯ
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