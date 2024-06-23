Тедеско: «Сборная Бельгии могла забить три, четыре или пять голов»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о выступлении команды в матче против Румынии (2:0).

Бельгийцы смогли реабилитироваться после поражения в первом туре, набрав три очка благодаря точным ударам Юри Тилеманса и Кевина де Брёйне на 2-й и 79-й минутах соответственно.

«Рады, что смогли набрать три очка. Тилеманс был очень хорош, как и все остальные. Посмотрим, что принесёт последний матч группового этапа.

Это важнейшая победа, но к сожалению, мы упустили немало голевых моментов. У нас была возможность увеличить преимущество раньше. Думаю, сегодня мы могли забить три, четыре или даже пять голов. Здорово, что мы создаём столько шансов, нужно сохранять терпение», – цитирует официальный сайт УЕФА Тедеско.